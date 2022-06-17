Кудерметова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира WTA в Берлине

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 3:6.

В полуфинале турнира в Берлине Бенчич встретится с гречанкой Марией Саккари.

Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Отте в четвертьфинале теннисного турнира в Галле.