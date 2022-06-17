Кудерметова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира WTA в Берлине
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
- Gettyimages.ru
- © Robert Prange
Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 3:6.
В полуфинале турнира в Берлине Бенчич встретится с гречанкой Марией Саккари.
Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Отте в четвертьфинале теннисного турнира в Галле.
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