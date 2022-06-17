Осинькин — об интересе со стороны «Спартака»: спросите у Каттани

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию об интересе со стороны московского «Спартака».

«Я не хочу ни комментировать слухи, ни подтверждать их каким-то образом. Каждый мой шаг связан с тем, чтобы «Крылья» были сильнее. Если вам нужна такая информация, то спросите у Каттани», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Тренер попросил не отвлекать его по всяким пустякам, поскольку он намерен полностью сконцентрироваться лишь на работе в «Крыльях Советов».

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний испанец Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении на пост главного тренера Абаскаля.