«Торпедо», «Факел» и «Оренбург» приняли в РПЛ

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На общем собрании клубов Российской премьер-лиги постановили принять «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» в РПЛ.
«Торпедо», «Факел» и «Оренбург» приняли в РПЛ
  • РИА Новости

Руководители лиги и клубов изучили документы, предоставленные командами, и единогласно приняли эти клубы в РПЛ. Заседание прошло 16 июня, сообщает пресс-служба организации.

«Торпедо» и «Факел» по итогам сезона-2021/22 вышли в элитный дивизион чемпионата России напрямую. «Оренбург» обыграл по сумме двух стыковых матчей «Уфу».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что голкипер Антон Митрюшкин будет тренироваться с подмосковным клубом.

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