В «Химках» отреагировали на новость, что Митрюшкин будет тренироваться с клубом

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию, что голкипер Антон Митрюшкин будет тренироваться с подмосковным клубом.
В «Химках» отреагировали на новость, что Митрюшкин будет тренироваться с клубом
  • globallookpress.com
  • © Sebastian Kahnert/dpa

«Не могу подтвердить. Решение по всем игрокам, которые будут вместе с нами на сборах принимать участие, будет принято завтра. Но есть ряд игроков, которые приедут и будут тренироваться с «Химками», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, что российский вратарь играл за дрезденское «Динамо» с июля 2021 года. 1 июня 2022 клуб объявил о прекращении сотрудничества с Митрюшкиным.

За «Спартак» вратарь выступал с 2013 по 2015 год. Также он провёл 14 матчей за молодёжную сборную России.

Ранее Терюшков сообщил, что подмосковный футбольный клуб намерен укрепить состав в каждой линии российскими игроками в летнее трансферное окно.

 

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