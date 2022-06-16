Хачанов обыграл Джере во втором круге теннисного турнира в Галле

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Россиянин Карен Хачанов одержал победу над сербом Ласло Джере и вышел в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Хачанов обыграл Джере во втором круге теннисного турнира в Галле
  • AP
  • © Andrew Medichini

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянина.

Хачанов сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти. Серб допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале россиянин встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Оскар Отте (Германия).

Ранее сообщалось, что Хачанов пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.     

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