Хачанов обыграл Джере во втором круге теннисного турнира в Галле

Россиянин Карен Хачанов одержал победу над сербом Ласло Джере и вышел в 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянина.

Хачанов сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти. Серб допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале россиянин встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия) — Оскар Отте (Германия).

Ранее сообщалось, что Хачанов пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.