Хачанов обыграл Карацева на старте турнира в Халле

Россиянин Карен Хачанов пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Халле.

Российский теннисист обыграл соотечественника Аслана Карацева со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 54 минуты.

Хачанов допустил две двойные ошибки, шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Карацев сделал четыре эйса, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил восемь двойных ошибок.

Следующим соперником россиянина станет сербский теннисист Ласло Джере.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Халле.