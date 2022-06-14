Хачанов обыграл Карацева на старте турнира в Халле

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Россиянин Карен Хачанов пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Халле.
Хачанов обыграл Карацева на старте турнира в Халле
  • AP

Российский теннисист обыграл соотечественника Аслана Карацева со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 54 минуты.

Хачанов допустил две двойные ошибки, шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Карацев сделал четыре эйса, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил восемь двойных ошибок.

Следующим соперником россиянина станет сербский теннисист Ласло Джере.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Халле.

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