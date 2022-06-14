Хачанов обыграл Карацева на старте турнира в Халле
- AP
Российский теннисист обыграл соотечественника Аслана Карацева со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 54 минуты.
Хачанов допустил две двойные ошибки, шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Карацев сделал четыре эйса, не реализовал ни одного брейк-пойнта и допустил восемь двойных ошибок.
Следующим соперником россиянина станет сербский теннисист Ласло Джере.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Халле.