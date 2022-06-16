L'equipe: Мбаппе запустит собственную продюсерскую компанию

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе запустит свою продюсерскую компанию.

По информации L'equipe, футболист подписал контракт с голливудским агентством WME Sports для запуска продюсерской компании Zebra Valley. Отмечается, что она будет базироваться в Лос-Анджелесе.

Напомним, что игрок продлил своё соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за команду с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач. Он также сообщил, что советовался с президентом Эммануэлем Макроном по поводу своего будущего.

Ранее сообщалось, что Ла Лига подала жалобу на ПСЖ в УЕФА.