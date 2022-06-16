«Матч ТВ»: Косторная и группа Буяновой начали предсезонный сбор в Новогорске
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.
18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Буяновой.
Под руководством Тутберидзе спортсменка стала чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.
Ранее Косторная поблагодарила продюсера Яну Рудковскую и певца Диму Билана за возможность выступить под живой вокал в рамках шоу «Союз чемпионов».