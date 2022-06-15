Косторная поблагодарила Рудковскую и Билана за совместный номер

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная обратилась к продюсеру Яне Рудковской и певцу Диму Билану за возможность выступить под живой вокал в рамках шоу «Союз чемпионов».

«Спасибо за незабываемый опыт, Дима Билан, ещё никогда мне не приходилось кататься под живой вокал. Хочу также поблагодарить Яну Рудковскую за идею», — написала Косторная в своих социальных сетях.

Напомним, что фигуристка дважды выступила под живой вокал Димы Билана. Косторная исполнила номера под композиции Believe me и «Держи».

Напомним, что спортсменка тренировалась в «Ангелах Плющенко» в сезоне-2020/21. Но пропустила многие соревнования из-за болезни и пандемии.

Ранее Рудковская объяснила, почему её сын Саша заплакал после ледового шоу.