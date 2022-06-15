Косторная поблагодарила Рудковскую и Билана за совместный номер

Короткая ссылка
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная обратилась к продюсеру Яне Рудковской и певцу Диму Билану за возможность выступить под живой вокал в рамках шоу «Союз чемпионов».
Косторная поблагодарила Рудковскую и Билана за совместный номер
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Спасибо за незабываемый опыт, Дима Билан, ещё никогда мне не приходилось кататься под живой вокал. Хочу также поблагодарить Яну Рудковскую за идею», — написала Косторная в своих социальных сетях.

Напомним, что фигуристка дважды выступила под живой вокал Димы Билана. Косторная исполнила номера под композиции Believe me и «Держи».

Напомним, что спортсменка тренировалась в «Ангелах Плющенко» в сезоне-2020/21. Но пропустила многие соревнования из-за болезни и пандемии.

Ранее Рудковская объяснила, почему её сын Саша заплакал после ледового шоу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить