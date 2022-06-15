Косторная поблагодарила Рудковскую и Билана за совместный номер
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«Спасибо за незабываемый опыт, Дима Билан, ещё никогда мне не приходилось кататься под живой вокал. Хочу также поблагодарить Яну Рудковскую за идею», — написала Косторная в своих социальных сетях.
Напомним, что фигуристка дважды выступила под живой вокал Димы Билана. Косторная исполнила номера под композиции Believe me и «Держи».
Напомним, что спортсменка тренировалась в «Ангелах Плющенко» в сезоне-2020/21. Но пропустила многие соревнования из-за болезни и пандемии.
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