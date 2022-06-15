Орлов: в Питере не любят дешёвые понты, поэтому пусть Бакаев не целует эмблему «Зенита»

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Российский комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургском «Зените».

«Ему ни в коем случае не надо целовать зенитовскую эмблему. В городе на Неве не любят дешёвые понты!» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

По его словам, болельщики примут Бакаева только тогда, когда он начнёт хорошо играть и забивать голы, а пока что ему нельзя давать скандальных интервью и необходимо следить за каждым сказанным словом.

15 июня стало известно, что сине-бело-голубые подписали контракт с 25-летним хавбеком.

Напомним, что футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев заявил, что у Бакаева не должно возникнуть проблем в петербургском клубе.

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