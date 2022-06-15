Канищев: у Бакаева не будет проблем в «Зените», он достаточно скромный товарищ

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургской команде.

«Бакаев же достаточно скромный товарищ. Я думаю, что каких-то проблем у него не будет. Пусть тренер решает, ломает голову, как использовать. В таком случае Бакаев докажет, что эта сделка действительно имеет какой-то смысл», — цитирует Канищева «Чемпионат».

15 июня стало известно, что сине-бело-голубые подписали контракт с 25-летним хавбеком.

Напомним, что футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал переход Бакаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить