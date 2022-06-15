Канищев: у Бакаева не будет проблем в «Зените», он достаточно скромный товарищ

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургской команде.

«Бакаев же достаточно скромный товарищ. Я думаю, что каких-то проблем у него не будет. Пусть тренер решает, ломает голову, как использовать. В таком случае Бакаев докажет, что эта сделка действительно имеет какой-то смысл», — цитирует Канищева «Чемпионат».

15 июня стало известно, что сине-бело-голубые подписали контракт с 25-летним хавбеком.

Напомним, что футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал переход Бакаева.