Генич: «Спартак» предал Бакаева, не продлив с ним контракт

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Не могу сказать, что Зелимхан счастлив, даже если по интервью смотреть. Думаю, что «Спартак» его предал. Когда свой воспитанник хочет остаться, а его не продлевают. Я не понимаю этот трансфер», — цитирует Генича «Матч ТВ».

15 июня стало известно, что сине-бело-голубые подписали контракт с 25-летним хавбеком.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее бывший футболист московского клуба Валерий Кечинов заявил, что болельщикам не стоит оскорблять Бакаева за его переход в «Зенит».