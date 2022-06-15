Кечинов заявил, что болельщикам «Спартака» не стоит оскорблять Бакаева за переход в «Зенит»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что болельщикам не стоит оскорблять бывшего полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева, за его переход в «Зенит».
Кечинов заявил, что болельщикам «Спартака» не стоит оскорблять Бакаева за переход в «Зенит»
  • Gettyimages.ru
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Наверняка Зелимхану предложили в Санкт-Петербурге хорошие условия, гораздо лучше, чем в «Спартаке» или какой-то другой команде. Раз он туда перешёл, значит уверен в своих силах и не боится конкуренции, а если Бакаев заиграет, «Зенит» станет только сильнее», — сказал Кечинов в интервью RT.

По его словам, Бакаеву по силам выступать в основе сине-бело-голубых. Он также считает, что этот трансфер совсем не похож на истории Дзюбы и Быстрова.

«Болельщики просто должны принять это. Бакаев просто поступает как профессиональный футболист. Он не нужен «Спартаку», что москвичи показывали всеми своими действиями, а «Зениту» оказался нужен. Пусть Зелимхан и воспитанник красно-белых, но он здесь ни при чём. Болельщикам точно не стоит его оскорблять и в чём-то обвинять. В большей степени им надо обращаться с претензиями к руководству и спрашивать, почему отпустили такого игрока», — добавил Кечинов.

Ранее Кечинов заявил, что московская команда допустила ошибку, отпустив Бакаева в «Зенит».

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