Кечинов: «Спартаку» ни в коем случае нельзя было отпускать Бакаева

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что московская команда допустила ошибку, отпустив полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Ни в коем случае нельзя было отпускать такого футболиста. Мало того что он воспитанник, так ещё и хороший игрок. Бакаев в «Спартаке» был одним из лидеров, играл очень ярко, от него постоянно шёл креатив. Мог и обыграть, и отдать, и забить. Вообще странно, почему с ним не продлили контракт и не договорились, а он ещё и ушёл свободным агентом в «Зенит», — сказал Кечинов в интервью RT.

По его словам, теперь и так сильная команда бесплатно усилилась классным российским исполнителем.

«Это нонсенс. Не могу сказать, что «Спартак» поступил некрасиво, но как минимум это всё непонятно. Причём всем сложно найти объяснение этому решению: болельщикам, ветеранам. Мне кажется, что даже уже сами футболисты не понимают, что в клубе происходит», — добавил Кечинов.

Ранее бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил перспективы Бакаева в петербургской команде.