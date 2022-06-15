Мишин отреагировал на попадание Самодуровой в тренерский штаб сборной России

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о попадании чемпионки Европы 2019 года Софьи Самодуровой в тренерский штаб российской сборной по фигурному катанию.

«Когда РФС назначает тренера сборной команды, им не приходится что-то объяснять, доказывать. Наша федерация имеет такое же право. Я надеюсь, что Соне гарантирована успешная тренерская карьера», — цитирует Мишина ТАСС.

29 апреля 19-летняя спортсменка сообщила о завершении профессиональной карьеры фигуристки. Самодурова является бронзовой призёркой чемпионата мира 2019 года и обладательницей серебряной и бронзовой медалей этапов Гран-при сезона-2018/19.

Ранее Мишин рассказал, что в настоящее время идёт поиск форм реализации Кирилла Алёшина.

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