Мишин — о сотрудничестве с экс-фигуристом Алёшиным: ищем формы реализации его таланта

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что в настоящее время идёт поиск форм реализации Кирилла Алёшина.
Мишин — о сотрудничестве с экс-фигуристом Алёшиным: ищем формы реализации его таланта
  • РИА Новости

«Прошло слишком малое время с начала нашего сотрудничества, поэтому говорить что-то пока поостерегусь. Ищем оптимальные формы реализации таланта и знаний этого юноши», — цитирует Мишина РИА Новости.

Российский дуэт выиграл чемпионат мира среди юниоров, а также Скопцова и Алёшин стали призёрами Гран-при России и чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт Скопцова — Алёшин завершил спортивную карьеру.

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