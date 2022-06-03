Мишин — о сотрудничестве с экс-фигуристом Алёшиным: ищем формы реализации его таланта
- РИА Новости
«Прошло слишком малое время с начала нашего сотрудничества, поэтому говорить что-то пока поостерегусь. Ищем оптимальные формы реализации таланта и знаний этого юноши», — цитирует Мишина РИА Новости.
Российский дуэт выиграл чемпионат мира среди юниоров, а также Скопцова и Алёшин стали призёрами Гран-при России и чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт Скопцова — Алёшин завершил спортивную карьеру.