Алвес объявил об уходе из «Барселоны»

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Бразильский защитник Дани Алвес сообщил о том, что покинет «Барселону» в конце июня.
Алвес объявил об уходе из «Барселоны»
  • AP
  • © Joan Monfort

«Пришло время для нашего прощания. Это были восемь лет, которые я посвятил клубу, этим цветам и этому дому. Да здравствует Барса!» — написал Алвес в соцсетях.

Защитник уйдёт свободным агентом по истечении контракта, который заканчивается 30 июня 2022 года.

Всего за испанский клуб 39-летний футболист провёл 402 матча и забил 22 мяча.

Ранее сообщалось, что украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Барселоне».

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