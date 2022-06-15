Алвес объявил об уходе из «Барселоны»

Бразильский защитник Дани Алвес сообщил о том, что покинет «Барселону» в конце июня.

«Пришло время для нашего прощания. Это были восемь лет, которые я посвятил клубу, этим цветам и этому дому. Да здравствует Барса!» — написал Алвес в соцсетях.

Защитник уйдёт свободным агентом по истечении контракта, который заканчивается 30 июня 2022 года.

Всего за испанский клуб 39-летний футболист провёл 402 матча и забил 22 мяча.

Ранее сообщалось, что украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может продолжить карьеру в «Барселоне».