Щербакова сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл.

«Хочу поделиться своей небольшой радостью. Сегодня мне пришли результаты ЕГЭ по русскому. Я написала на 91 балл. Сочинение — на максимальный балл. С таким прекрасным настроением пойду на тренировку», — написала Щербакова в своих социальных сетях.

По её словам, она очень довольна таким высоким результатом, потому что весь олимпийский сезон она была сосредоточена на соревнованиях. Она также отметила, что сразу после экзамена была уверена в высоких баллах.

Напомним, что Анна является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Щербакова сдала свой первый вступительный экзамен в высшее учебное заведение.