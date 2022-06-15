Гаджиев: ничего нового от Федотова с точки зрения построения игры в ЦСКА не ожидаю

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Ничего нового от Федотова с точки зрения построения игры в ЦСКА не ожидаю — и в «Оренбурге», и в «Сочи» он ориентировался на игру с тремя центральными защитниками, в которой весьма эффективны были линейные. Принципы в игре, думаю, останутся такими же, но функции игроков на отдельных позициях могут и поменяться, так как они во многом зависят от способностей и возможностей исполнителей. Если, к примеру, игроки могут совершать более сложные по исполнению передачи и находить партнёра в острой позиции в сложной ситуации — это одно дело, если же они этого не могут сделать — уже ищут другие варианты. Важно, чтобы тренер умел правильно реализовать потенциал своей команды», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее Гаджиев оценил работу Алексея и Василия Березуцких в московском ЦСКА.