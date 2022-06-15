Экс-футболист «Зенита» Денисов не понимает, почему Дюков уделяет столько внимания КР

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Игорь Денисов раскритиковал президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова за попытки улучшить Кубок России (КР).

«Когда они говорят: «Мы хотим, и надо», — появляются люди и идеи. А когда я слушаю Дюкова, у него голова забита тем, как улучшить Кубок России. Ну зачем он нам нужен? Вот я не понимаю», — заявил Денисов в интервью Нобелю Арустамяну.

Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год. За это время он сыграл в 346 матчах и забил 29 мячей. В сборной России футболист провёл 54 матча.

Ранее Денисов высказался о таланте нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.