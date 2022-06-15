Денисов: если бы у меня были ноги Кокорина, я бы играл в «Барселоне»

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов высказался о таланте нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Он один из сильнейших футболистов десятилетия, который просто взял и загубил себя сам. Я ему сколько раз говорил: «Саша, у тебя талант». Бог, дай мне его ноги, я бы играл в «Барселоне»!» — заявил Денисов в интервью Нобелю Арустамяну.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший спортивный директор итальянской «Фиорентины» Оресте Чинквини оценил шансы российского нападающего Александра Кокорина остаться в итальянском клубе.