Тихонов призвал не сравнивать ситуации Бакаева и Дзюбы после перехода в «Зенит»

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, как болельщики красно-белых отнесутся к переходу Зелимхана Бакаева в «Зенит».
Тихонов призвал не сравнивать ситуации Бакаева и Дзюбы после перехода в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Вряд ли среди болельщиков будут превалировать настроения, как после перехода Дзюбы. Здесь совсем другая ситуация, сравнивать их не стоит. Бакаев хотел остаться в Москве, но клуб сам не захотел его видеть в команде. Можно также вспомнить ситуацию с Быстровым, которого убрали из «Зенита», и он пришёл в «Спартак». Потом Владимир вернулся в Санкт-Петербург, его не любили, но своей игрой он заставил болельщиков снова себя уважать. Не было уже такого жёсткого антагонизма. Сейчас игроки выбирают, где им будет лучше. В наше время мы не могли перейти в ЦСКА, например. О «Зените» я даже не говорю. В любом случае я бы не сравнивал случаи Бакаева и Дзюбы. Однако очень жаль, что «Спартак» теряет воспитанника и такого ценного исполнителя», — заявил Тихонов в интервью RT.

Ранее Андрей Тихонов прокомментировал подписание контракта Зелимхана Бакаева с «Зенитом».

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