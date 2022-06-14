Мейвезер проведёт показательный бой против бойца ММА

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший из США проведёт выставочный бой против бойца смешанных единоборств (MMA) японца Микуру Асакуры.
Мейвезер проведёт показательный бой против бойца ММА
  • Gettyimages.ru

Поединок пройдёт по правилам бокса в сентябре в Японии в рамках одного из турниров RIZIN, сообщает MMA Fighting.

В послужном списке 45-летнего Мейвезера — 50 побед, 27 из которых нокаутом, и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Асакура имеет результат 16–3 в ММА, однако ещё ни разу не выступал в боксёрских поединках.

Ранее сообщалось, что Мейвезер выиграл $52,5 тыс., поставив на победу российского боксёра Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

 

 

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