Мейвезер проведёт показательный бой против бойца ММА

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер — младший из США проведёт выставочный бой против бойца смешанных единоборств (MMA) японца Микуру Асакуры.

Поединок пройдёт по правилам бокса в сентябре в Японии в рамках одного из турниров RIZIN, сообщает MMA Fighting.

В послужном списке 45-летнего Мейвезера — 50 побед, 27 из которых нокаутом, и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Асакура имеет результат 16–3 в ММА, однако ещё ни разу не выступал в боксёрских поединках.

Ранее сообщалось, что Мейвезер выиграл $52,5 тыс., поставив на победу российского боксёра Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.