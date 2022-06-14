«Голден Стэйт» победил «Бостон» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» на своём паркете одержал победу над «Бостон Селтикс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Сан-Франциско и завершилась со счётом 104:94.

Самым результативным баскетболистом «Голден Стэйт» стал форвард Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.

В составе «Бостона» 27 баллов и десять подборов в свой актив записал Джейсон Тейтум.

Таким образом, «Голден Стэйт» вышел вперёд в серии (3-2). Следующий матч между командами пройдёт 17 июня в Бостоне.

Ранее игроки «Бостона» призвали вернуть в США арестованную в России баскетболистку Грайнер.