«Голден Стэйт» победил «Бостон» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА
Игра состоялась в Сан-Франциско и завершилась со счётом 104:94.
Самым результативным баскетболистом «Голден Стэйт» стал форвард Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.
В составе «Бостона» 27 баллов и десять подборов в свой актив записал Джейсон Тейтум.
Таким образом, «Голден Стэйт» вышел вперёд в серии (3-2). Следующий матч между командами пройдёт 17 июня в Бостоне.
Ранее игроки «Бостона» призвали вернуть в США арестованную в России баскетболистку Грайнер.