«Голден Стэйт» победил «Бостон» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» на своём паркете одержал победу над «Бостон Селтикс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Сан-Франциско и завершилась со счётом 104:94.

Самым результативным баскетболистом «Голден Стэйт» стал форвард Эндрю Уиггинс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 13 подборов.

В составе «Бостона» 27 баллов и десять подборов в свой актив записал Джейсон Тейтум.

Таким образом, «Голден Стэйт» вышел вперёд в серии (3-2). Следующий матч между командами пройдёт 17 июня в Бостоне.

Ранее игроки «Бостона» призвали вернуть в США арестованную в России баскетболистку Грайнер.

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