Источник: Дэвис и Смолкин больше не тренируются у Шпильбанда
«Тутберидзе была замечена в субботу в Detroit Skating Club. Диана и Глеб работали с Натальей Анненко», — написал журналист Дейв Лис.
7 июня Лис заявил, что Дэвис будет выступать за сборную США. Эту новость позже опровергли.
В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 Дэвис и Смолкин заняли 14-е место.
Ранее Татьяна Тарасова рассказала о своём отношении к возможной смене гражданства фигуристами.