Источник: Дэвис и Смолкин больше не тренируются у Шпильбанда

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Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин прекратил сотрудничество с Игорем Шпильбандом.

«Тутберидзе была замечена в субботу в Detroit Skating Club. Диана и Глеб работали с Натальей Анненко», — написал журналист Дейв Лис.

7 июня Лис заявил, что Дэвис будет выступать за сборную США. Эту новость позже опровергли.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 Дэвис и Смолкин заняли 14-е место.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала о своём отношении к возможной смене гражданства фигуристами.

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