Косторная — о разнице тренировок у Буяновой и Тутберидзе: работаем не над количеством
«Я чувствую, что меня учат прыгать вне зависимости от внешних факторов. Работаем не над количеством, а над умением себя собирать в любой ситуации», — цитирует Косторную Sport24.
18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.
Под руководством Тутберидзе Косторная стала чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.
Ранее фигуристка рассказала о различиях в характерах Тутберидзе и Буяновой.