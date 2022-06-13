Косторная — о разнице тренировок у Буяновой и Тутберидзе: работаем не над количеством

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о работе с Еленой Буяновой после перехода от Этери Тутберидзе.

«Я чувствую, что меня учат прыгать вне зависимости от внешних факторов. Работаем не над количеством, а над умением себя собирать в любой ситуации», — цитирует Косторную Sport24.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.

Под руководством Тутберидзе Косторная стала чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Ранее фигуристка рассказала о различиях в характерах Тутберидзе и Буяновой.