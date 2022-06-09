Косторная рассказала о различиях в характерах Тутберидзе и Буяновой

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная сравнила своего нынешнего тренера Елену Буянову с бывшим наставником — Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна — харизматичная женщина, в какой-то момент она начинает взрываться, и наступает это очень быстро. Елена Германовна будет терпеть. Я не знаю, сколько мы переделывали с ней одну и ту же позу», — цитирует Косторную «Спорт-Экспресс».

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.

Косторная под руководством Тутберидзе стала чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Косторная поддержала поднятие возрастного ценза в фигурном катании.