Быстров: «Cпартак» раньше времени начинает плакать

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал реакцию красно-белых на проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

«Раньше времени начинают плакать. Все эти разговоры, в том числе про судей, ни к чему хорошему не приведут. Поэтому нужно болельщикам клуба выделить 50% билетов, чтобы они приехали и поддержали свою команду», — цитирует Быстрова «Советский спорт».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что руководство московского клуба попросило РПЛ провести первые матчи в новом сезоне на выезде.