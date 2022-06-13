Губерниев: какому-то поляку из МИД комментировать личные решения Рыбуса не дело

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Комментатор Дмитрий Губерниев ответил заместителю министра иностранных дел Польши Марчину Пшидачу, который раскритиковал переход защитника Мацея Рыбуса в «Спартак».
Губерниев: какому-то поляку из МИД комментировать личные решения Рыбуса не дело
  • РИА Новости

«Могу сказать, что нет ничего более позорного, чем влезать в личную жизнь. Спасибо, Рыбус, мы рады видеть польских игроков в нашем футболе! Какому-то поляку из польского МИД комментировать личные решения Рыбуса не дело!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Марчин Пшидач критически высказался о подписании контракта Мацея Рыбуса со «Спартаком». Он заявил, что нет ничего позорнее, чем прикрываться семьёй ради денег. Чиновник надеется, что футболиста больше не вызовут в сборную Польши.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее Рыбус заявил, что очень рад подписанию контракта со «Спартаком».

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