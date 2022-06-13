Россиянка Касаткина оказала помощь получившей травму украинке Калининой

Россиянка Дарья Касаткина оказала помощь украинке Ангелине Калининой во время матча на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Калинина в начале второго сета подвернула ногу и не смогла сразу подняться с корта самостоятельно. Российская теннисистка подбежала к сопернице с пакетом льда.

Касаткина (шестой номер посева) в матче первого круга переиграла Калинину в трёх сетах со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

Следующей соперницей 25-летней Касаткиной станет победительница встречи между её соотечественницей Екатериной Александровой и Мариной Заневской из Бельгии.

Общий призовой фонд турнира в Берлине составляет более $750 тыс.

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