Касаткина пробилась во второй круг теннисного турнира в Берлине

Россиянка Дарья Касаткина оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Российская теннисистка (шестой номер посева) в матче первого круга переиграла Ангелину Калинину с Украины в трёх сетах со счётом 5:7, 6:3, 6:1.

Следующей соперницей 25-летней Касаткиной станет победительница встречи между соотечественницей Екатериной Александровой и Мариной Заневской из Бельгии.

Общий призовой фонд турнира в Берлине составляет более $750 тыс.

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