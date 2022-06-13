Елистратов ответил на вопрос, отразится ли повышение возрастного ценза на шорт-треке

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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.
Елистратов ответил на вопрос, отразится ли повышение возрастного ценза на шорт-треке
  • РИА Новости

«Не думаю, что на шорт-треке это отразится. Я на своих первых Олимпийских играх участвовал, когда мне было почти 20 лет, и я там был далеко за двадцаткой. В шорт-треке участие таких молодых спортсменов — совсем единичные случаи», — цитирует Елистратова ТАСС.

На конгрессе ISU в Пхукете, который проходил с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тара Липински раскритиковала повышение возрастного ценза.

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