Липински раскритиковала повышение возрастного ценза в фигурном катании
- AP
«Повышение возрастного ценза — это быстрая поправка, которая лишит спортсменов возможности выступать на самом высоком уровне и в конечном счете не поможет остановить абьюз», — написала Липински в социальных сетях.
Она добавила, что спортсмены будут тренироваться «в этой сломанной системе», но зрители их не увидят, пока им не исполнится 17 лет.
Напомним, что фигуристка выиграла Олимпийские игры в 15-летнем возрасте. После триумфальной Олимпиады Липински завершила карьеру и ушла в ледовые шоу.
Ранее в WADA допустили, что могут возникнуть сомнения в честности расследования дела Валиевой.