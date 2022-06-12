Липински раскритиковала повышение возрастного ценза в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тара Липински раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз до 17 лет.

«Повышение возрастного ценза — это быстрая поправка, которая лишит спортсменов возможности выступать на самом высоком уровне и в конечном счете не поможет остановить абьюз», — написала Липински в социальных сетях.

Она добавила, что спортсмены будут тренироваться «в этой сломанной системе», но зрители их не увидят, пока им не исполнится 17 лет.

Напомним, что фигуристка выиграла Олимпийские игры в 15-летнем возрасте. После триумфальной Олимпиады Липински завершила карьеру и ушла в ледовые шоу.

Ранее в WADA допустили, что могут возникнуть сомнения в честности расследования дела Валиевой.