Источник: Мбаппе выступил против назначения Гальтье главным тренером ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не хочет, чтобы наставник «Ниццы» Кристоф Гальтье стал главным тренером парижского клуба.

Об этом сообщает журналист Омар Альтундаг в Twitter.

Новый советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш продолжает настаивать на назначении на пост главного тренера Гальтье.

55-летний специалист возглавляет «Ниццу» с 2021 года. Контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В сезоне-2020/21 «Ницца» заняла пятое место в Лиге 1, набрав 66 очков в 38 матчах. ПСЖ с 86 очками стал чемпионом Франции.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался от предложений возглавить ПСЖ.