Баженов: «Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если уступит Суперкубок

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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов уверен, что футболисты красно-белых точно не будут бойкотировать матч с «Зенитом» за Суперкубок России.

«Нет, точно «Спартак» ничего не будет бойкотировать. Уверен. Можем язвить на эту тему, но бойкотировать не стоит совершенно», — цитирует Баженова «Чемпионат».

По его мнению, каждый человек должен выполнять свою работу, а обязанность футболиста — выходить на поле и играть, вне зависимости от обстоятельств.

«Спартак» уже выиграл в медиапространстве, даже если проиграет в матче. «Зенит» всё для этого сделал. Молодцы! Это сарказм был», — добавил Баженов.

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова позорит красно-белых.

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