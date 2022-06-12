Ловчев считает «Ференцварош» оптимальным клубом для Дзюбы

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о том, куда бы мог перейти бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба.
Ловчев считает «Ференцварош» оптимальным клубом для Дзюбы
  • РИА Новости

«Да найдёт Дзюба себе клуб. Ему надо за нас беспокоиться, а не нам за него! Всё зависит от того, какие будут предложения. Был когда-то разговор о том, что Артём может поехать в Венгрию к Черчесову. Мне кажется, это был бы хороший вариант», — цитирует Ловчева Sport24.

Он отметил, что сейчас Дзюба спокойно рассматривает варианты и никуда не торопится. При этом, как считает эксперт, Артём вполне бы мог нормально смотреться в чемпионате Турции, с которым его связывают некоторые СМИ. 

«Это лишь мои размышления. Только сам Артём определит свой дальнейший путь. Мы не знаем, какие у него предложения. Торопиться Дзюбе на надо», — добавил Ловчев.

1 июля Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее первый тренер Дзюбы допустил, что игроку лучше всего было бы пойти к Черчесову в «Ференцварош».

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