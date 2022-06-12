Первый тренер Дзюбы: может, Артёму на самом деле лучше пойти к Черчесову в «Ференцварош»

Александр Шупляков, первый тренер бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, поделился мнением о будущем форварда.

«Уверен, Артём — взрослый мужчина, у которого всё получится. Надеюсь на это. Давно с ним не встречались. Всё летит быстро. Но я верю, что у него всегда будет хороший выбор. Может, ему на самом деле лучше пойти к Черчесову в «Ференцварош», — цитирует Шуплякова Sport24.

Он также отметил, что у 33-летнего игрока всегда будет выбор, где продолжить свою карьеру.

1 июля Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что Дзюбе нужно либо заканчивать карьеру, либо ехать в Китай.