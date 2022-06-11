Пономарёв — о Дзюбе: ему нужно либо заканчивать карьеру, либо ехать в Китай

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал интерес турецких клубов к российскому нападающему Артёму Дзюбе.
Пономарёв — о Дзюбе: ему нужно либо заканчивать карьеру, либо ехать в Китай
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«Артём — тихоход! Ему нужно заканчивать карьеру. Какая ему Турция? Нет-нет, там быстрый чемпионат. Он не будет успевать. Либо пускай едет в Китай играть. Там все маленькие, он там будет выделяться», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее агент Александр Маньяков высказался об интересе турецких клубов к Дзюбе.

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