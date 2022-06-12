Мирзоян: скандал вокруг Суперкубка должен был произойти

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян высказался о скандальной ситуации вокруг проведения матча за Суперкубок России.

«Естественно, скандал должен был произойти, потому что хозяевами являются питерцы. И болельщикам «Спартака» это, конечно же, не нравится. И руководителям красно-белых. А «Зенит», наверняка, доволен», — сказал Мирзоян RT.

Он также высказал мнение, что, возможно, стоило бы подыскать нейтральное поле, однако в данном вопросе есть ещё коммерческая составляющая.

«Стадион в Питере большой, можно сделать хорошую программу перед встречей. Но, конечно, есть вопросы. Потому что «Лужники» — это нейтральный стадион. Здесь ещё можно было бы понять выбор РФС. Но раз приняли такое решение, то надо играть и не обращать внимания на разговоры», — добавил Мирзоян.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт собрание команды для принятия решения по участию в Суперкубке.