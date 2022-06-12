Агент Головина рассказал о будущем футболиста в «Монако»

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Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил о будущем игрока в клубе.
Агент Головина рассказал о будущем футболиста в «Монако»
  • AP

«У Головина всё в порядке. 17-го числа у него заканчивается отпуск, и он вместе с «Монако» начинает подготовительный сбор к новому сезону. Возможно ли, что Саша покинет французский чемпионат? 17 июня он будет в Монако», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Головин выступает за монегасков с 2018 года. В сезоне-2021/22 российский футболист забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Монако» отклонил предложение клуба «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу Головина.

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