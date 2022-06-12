Петржела: слухи про бойкот со стороны «Спартака» ничего не значат

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный бойкот «Спартаком» матча за Суперкубок России с санкт-петербургским клубом.
Петржела: слухи про бойкот со стороны «Спартака» ничего не значат
  • РИА Новости

«Думаю, «Спартак» точно будет играть в Петербурге. Слухи о бойкоте ничего не значат. Как определили, что в Питере Суперкубок, там и будет «Спартак» играть», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» в финале Кубка России обыграл «Динамо» (2:1). «Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22.

Матч за Суперкубок пройдёт 9 июля на «Газпром Арене».

Ранее Петржела прокомментировал информацию об интересе клуба из Санкт-Петербурга к нападающему «Сочи» Матео Кассьерре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить