Петржела: слухи про бойкот со стороны «Спартака» ничего не значат

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный бойкот «Спартаком» матча за Суперкубок России с санкт-петербургским клубом.

«Думаю, «Спартак» точно будет играть в Петербурге. Слухи о бойкоте ничего не значат. Как определили, что в Питере Суперкубок, там и будет «Спартак» играть», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» в финале Кубка России обыграл «Динамо» (2:1). «Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22.

Матч за Суперкубок пройдёт 9 июля на «Газпром Арене».

Ранее Петржела прокомментировал информацию об интересе клуба из Санкт-Петербурга к нападающему «Сочи» Матео Кассьерре.