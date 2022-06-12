Петржела: слухи про бойкот со стороны «Спартака» ничего не значат
- РИА Новости
«Думаю, «Спартак» точно будет играть в Петербурге. Слухи о бойкоте ничего не значат. Как определили, что в Питере Суперкубок, там и будет «Спартак» играть», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».
Напомним, что «Спартак» в финале Кубка России обыграл «Динамо» (2:1). «Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22.
Матч за Суперкубок пройдёт 9 июля на «Газпром Арене».
Ранее Петржела прокомментировал информацию об интересе клуба из Санкт-Петербурга к нападающему «Сочи» Матео Кассьерре.