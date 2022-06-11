Сёмин не видит проблем в проведении матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге
- РИА Новости
«Думаю, хорошо организуют этот праздник, не вижу никаких проблем в том, что матч будет в Санкт-Петербурге. «Зенит» приезжал и играл в Москве, никто об этом ничего не говорил», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
По словам Юрия Павловича, поле на «Газпром Арене» идеальное, и на стадион придёт много людей.
Матч за Суперкубок пройдёт 9 июля в Северной столице.
Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России между московской командой и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.