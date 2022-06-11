Диетолог бойца MMA Мокаева: Эмеев победит Маддалену на UFC 275

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Тренер по смешанным единоборствам и известный диетолог Шамиль Сулейманов, работающий с бойцами UFC Мохамедом Мокаевым и Ринатом Фахретдиновым, поделился мнением о поединке между Рамазаном Эмеевым и Джеком Деллой Маддаленой.
Диетолог бойца MMA Мокаева: Эмеев победит Маддалену на UFC 275
  • Gettyimages.ru
  • © Yong Teck Lim

«Один из бойцов — наш земляк, поэтому я не могу быть максимально объективен. Надеюсь, что опыт Эмеева поможет ему взять верх, а тренерский штаб россиянина переиграет наставников соперника. Думаю, Рамазан победит решением судей, в чём ему поможет желание реабилитироваться за поражение от Дэнни Робертса», — сказал Сулейманов RT.

Турнир UFC 275 пройдёт в ночь на 12 июня в Сингапуре. В главном поединке Гловер Тейшейра проведёт первую защиту титула в полутяжёлом весе в поединке с Иржи Прохазкой. Во втором по значимости бое вечера чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко сразится с Тайлой Сантос. 

Ранее Сулейманов выразил мнение, что Маддалену нельзя назвать самым сильным оппонентом Эмеева за время его выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). 

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