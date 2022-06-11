Мик Шумахер: в этом сезоне у меня есть напарник, с которым я могу себя сравнивать

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Немецкий пилот Haas Мик Шумахер рассказал, чем для него отличается сезон-2022 «Формулы-1» от предыдущего.

«Сейчас у нас есть машина, на которой можно бороться за очки, и напарник, с которым я могу себя сравнивать. Мы можем подталкивать друг друга к тому, чтобы лучше работать и ехать быстрее», — цитирует Шумахера Motor Sport Magazine.

29 мая немецкий автогонщик попал в аварию на 27-м круге Гран-при Монако и был вынужден завершить гонку. Он потерял управление на одном из виражей и два раза врезался в отбойник. После небольшой паузы гонка возобновилась.

Ранее сообщалось, что Шумахер попал в серьёзную аварию во время квалификации второго в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.

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