Мик Шумахер попал в тяжёлую аварию в квалификации Гран-при в Саудовской Аравии

Немецкий пилот Haas Мик Шумахер попал в серьёзную аварию во время квалификации второго в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.

За четыре минуты до конца второго сегмента гонщик потерял управление автомобилем и разбил его о барьер.

Сессия была прервана, а Шумахер не сразу покинул автомобиль. Позже он направился в медицинский центр.

Мик является сыном легендарного пилота — семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Ранее сообщалось, что британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон впервые с 2017 года не вышел во второй сегмент квалификации в «Формуле-1».