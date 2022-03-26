Мик Шумахер попал в тяжёлую аварию в квалификации Гран-при в Саудовской Аравии
- AP
За четыре минуты до конца второго сегмента гонщик потерял управление автомобилем и разбил его о барьер.
Сессия была прервана, а Шумахер не сразу покинул автомобиль. Позже он направился в медицинский центр.
Мик является сыном легендарного пилота — семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
Ранее сообщалось, что британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон впервые с 2017 года не вышел во второй сегмент квалификации в «Формуле-1».