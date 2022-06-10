Медведев высказался о предстоящем возвращении на первое место в рейтинге ATP

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что в ближайшее время он вернёт себе звание первой ракетки мира.
Медведев высказался о предстоящем возвращении на первое место в рейтинге ATP
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

«Фантастика. В последнее время я не выиграл ни одного турнира и не заработал 2000 очков на «Ролан Гаррос», в отличие от Рафы. Но у меня были эти успехи в другое время. В прошлом году я набрал много очков, а теперь их достаточно для того, чтобы стать номером один в мире», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосе. 

Медведев вернётся на вершину рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов 13 июня. Это стало возможным после поражения Новака Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и Александра Зверева — в полуфинале турнира.

Напомним, что в прошлом году Медведев выиграл US Open, «Мастерс» в Торонто и вышел в финал Итогового турнира ATP.

Ранее Медведев поделился эмоциями после победы во втором круге турнира в Хертогенбосе.

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