Медведев высказался о предстоящем возвращении на первое место в рейтинге ATP
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«Фантастика. В последнее время я не выиграл ни одного турнира и не заработал 2000 очков на «Ролан Гаррос», в отличие от Рафы. Но у меня были эти успехи в другое время. В прошлом году я набрал много очков, а теперь их достаточно для того, чтобы стать номером один в мире», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосе.
Медведев вернётся на вершину рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов 13 июня. Это стало возможным после поражения Новака Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и Александра Зверева — в полуфинале турнира.
Напомним, что в прошлом году Медведев выиграл US Open, «Мастерс» в Торонто и вышел в финал Итогового турнира ATP.
Ранее Медведев поделился эмоциями после победы во втором круге турнира в Хертогенбосе.