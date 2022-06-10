Расследование беспорядков на финале ЛЧ осложняется из-за утраты записей с камер видеонаблюдения

Расследование беспорядков, которые произошли во время финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» на стадионе «Стад де Франс» в Париже, осложняется из-за утраты записей с камер видеонаблюдения.

Об этом стало известно в ходе парламентских слушаний, посвящённых событиям 29 мая в Париже.

Представитель Французской федерации футбола Эрван Ле Прево заявил, что видеоматериалы удаляются автоматически с камер спустя неделю после матча, если за это время их не потребует суд.

Перед финальным матчем «Ливерпуль» — «Реал» вокруг стадиона начались массовые беспорядки, полиция применяла слезоточивый газ, а игра была задержана на 35 минут. Власти Франции изначально обвинили в инциденте болельщиков «Ливерпуля». По их словам, фанаты пытались попасть на стадион по фальшивым билетам. Затем УЕФА объявил о начале расследования.

Ранее сообщалось, что во Франции признали ошибку в организации работы полиции на финале Лиги чемпионов.