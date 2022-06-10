Рудковская считает поднятие возрастного ценза испытанием для российского фигурного катания
«Для российского фигурного катания — это испытание, для мирового фигурного катания — выход из положения. Для человека, который идёт к своей мечте, — это плюс», — цитирует Рудковскую Sport24.
По её словам, повышение возрастного ценза не позволит фигуристам быстро заканчивать спортивную карьеру.
На конгрессе ISU в Пхукете, который проходит с 6 по 10 июня, за повышение ценза проголосовали 100 человек, против — 16, двое воздержались. Нововведение вступает в силу с сезона-2023/24 — возраст поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 — до 17.
Ранее почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев назвал причину поднятия возрастного ценза.