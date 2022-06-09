Дасаев об уходе Ваноли: за полгода сложно оценивать его работу
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«Он работал полгода, а за это время тяжело оценивать работу. Сложно ли ребятам из-за постоянной смены тренеров? Конечно, непросто, когда то один специалист, то другой, но я не знаю, с чем это связано. Какой тренер должен заменить Ваноли? Решать будет клуб. Но если говорить о моём мнении, своим ребятам тоже надо дать шанс», — приводит слова Дасаева «Спорт-Экспресс».
Ранее «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Ваноли.