Хачанов обыграл Майхшака и вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

Россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Российский теннисист в матче второго круга победил поляка Камиля Майхшака со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 40 минут.

Хачанов допустил четыре двойные ошибки, реализовал три брейк-пойнта из шести и девять раз подал навылет. Поляк сделал четыре эйса и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В матче 1/4 финала россиянин встретится с победителем пары Юго Гастон (Франция) — Тим ван Рейтховен (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA 250 в Хертогенбосхе.